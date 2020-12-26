19:35 26 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Вакцинация от коронавируса

ВОЗ поможет Грузии одной из первых получить вакцину от коронавируса

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (517)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1a/250459498.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201226/250459541/VOZ-pomozhet-Gruzii-odnoy-iz-pervykh-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Глава ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросах вакцинации, чтобы страна могла получить первые дозы вакцины как можно скорее

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения поможет Грузии получить вакцину от коронавируса одной из первых, заявил глава ВОЗ Тедрос Адано Гебреусус в телефонной беседе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Вакцина против коронавируса
photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
Грузия может воспользоваться российской вакциной, если ее одобрит ВОЗ

Получение вакцины для Грузии очень важно. Как ранее заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его ведомство уже разрабатывает план вакцинирования.

По данным пресс-службы администрации правительства, основными темами разговора с главой ВОЗ были глобальная ситуация с пандемией, эффективные усилия правительства Грузии в борьбе с эпидемией и поддержка Всемирной организации здравоохранения в плане своевременной вакцинации в Грузии.

Разговор был посвящен началу процесса совместной вакцинации в мире и деятельности специальной комиссии, созданной премьер-министром, которая активно работает над своевременным внедрением вакцины в Грузии, а также решает инфраструктурные и логистические вопросы.

В очередной раз был сделан акцент на том, что, помимо платформы COVAX, в активной фазе находятся переговоры с международными партнерами и производителями вакцин, которые ведутся Грузией.

Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Как будет работать спецкомиссия Грузии по вакцинации от COVID и кто в нее войдет

Глава ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросах вакцинации, чтобы страна могла получить первые дозы вакцины как можно скорее.

Премьер-министр Грузии, в свою очередь, отметил, что Грузия продолжит тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения как в управлении СOVID-19, так и в реализации будущих реформ здравоохранения.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 220 508 случаев COVID-19, выздоровели – 200 339 человек, скончались – 2 352.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (517)
Теги:
Георгий Гахария, Грузия, Всемирная организация здравоохранения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предновогодняя торговля елками и чичилаки у Дворца спорта
Чичилаки: древний грузинский символ Нового года - фото
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Предновогодняя торговля на рынках в столице Грузии - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться