ВОЗ поможет Грузии одной из первых получить вакцину от коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросах вакцинации, чтобы страна могла получить первые дозы вакцины как можно скорее

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения поможет Грузии получить вакцину от коронавируса одной из первых, заявил глава ВОЗ Тедрос Адано Гебреусус в телефонной беседе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Получение вакцины для Грузии очень важно. Как ранее заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его ведомство уже разрабатывает план вакцинирования.

По данным пресс-службы администрации правительства, основными темами разговора с главой ВОЗ были глобальная ситуация с пандемией, эффективные усилия правительства Грузии в борьбе с эпидемией и поддержка Всемирной организации здравоохранения в плане своевременной вакцинации в Грузии.

Разговор был посвящен началу процесса совместной вакцинации в мире и деятельности специальной комиссии, созданной премьер-министром, которая активно работает над своевременным внедрением вакцины в Грузии, а также решает инфраструктурные и логистические вопросы.

В очередной раз был сделан акцент на том, что, помимо платформы COVAX, в активной фазе находятся переговоры с международными партнерами и производителями вакцин, которые ведутся Грузией.

Глава ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросах вакцинации, чтобы страна могла получить первые дозы вакцины как можно скорее.

Премьер-министр Грузии, в свою очередь, отметил, что Грузия продолжит тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения как в управлении СOVID-19, так и в реализации будущих реформ здравоохранения.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 220 508 случаев COVID-19, выздоровели – 200 339 человек, скончались – 2 352.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.