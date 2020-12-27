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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть I

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Темы:
Подкасты РИА (606)
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Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям?

Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.

Радио
Подкаст "Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть I

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

Слушайте продолжение беседы на следующей неделе. А пока прочитайте рекомендации, как маме высыпаться с малышом.

3:30 Почему метод Вайсблута "поорёт и перестанет" не работает?

6:00 О родительском чувстве вины и депривации сна

11:20 Как обучить ребёнка навыку засыпания

17:30 Ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание, обучая ребёнка засыпанию

19:00 Какие ритуалы отхода ко сну нужно ввести в режим

29:45 "Плачет от злости, что ты не можешь уложить его"

32:30 Несколько слов о совместном сне

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (606)


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