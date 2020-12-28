Экономист: Азербайджан заинтересован в использовании территории Грузии для своих проектов

Радио Ибрагимов: вложения Азербайджана в экономику Грузии получили высокую оценку

У Баку и Тбилиси сложились добрососедские отношения и Грузия будет всегда привлекательна для инвестиционной политики Азербайджана, сказал эксперт-экономист Фуад Ибрагимов

С момента обретения независимости Азербайджан вложил в экономику Грузии более 3,6 миллиарда долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на международной видеоконференции в связи с 17-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Хотя с грузинской стороны не было крупных инвестиционных вложений в Азербайджан, по меньшей мере четыре мегапроекта Азербайджана проведены именно через территорию Грузии. Азербайджан заинтересован в использовании территории Грузии для реализации своих проектов. Внешняя политика самой Грузии и политика добрососедства между нашими странами возвела Грузию в ранг инвестиционных интересов Азербайджана", - отметил Ибрагиомв в интервью Sputnik Азербайджан.