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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе: при коронавирусе все проблемы здравоохранения Грузии всплыли наружу

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (527)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201228/250475362/Surguladze-pri-koronaviruse-vse-problemy-zdravookhraneniya-Gruzii-vsplyli-naruzhu.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что в системе грузинского здравоохранения нет системного подхода во время решения серьезных проблем

Радио
Сургуладзе: при коронавирусе все проблемы здравоохранения Грузии всплыли наружу

"Коронавирус еще раз доказал, что в Грузии не существует никакой системы здравоохранения, никакого системного подхода… Пандемия коронавируса очень серьезное потрясение. Тем не менее, система показала, что она абсолютно не готова, и что системой никто не управляет, и она идет самотеком… Мы находимся в ситуации когда самолет находится в пикировании, а экипаж не умеет им управлять", - сказал Сургуладзе Sputnik Грузия.

Также эксперт считает большой ошибкой, что строгие ограничения в стране ввели несвоевременно, из-за чего летом курортный регион Аджария стал местом сильной вспышки вируса.

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© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Уже с сентября в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сектор здравоохранения не мог должным образом справляться с таким огромным количеством пациентов, из-за чего многие были вынуждены лечиться на дому. Власти не вводили полный локдаун, чтобы не усугубить и так плачевное состояние населения и бизнеса, поэтому периодически принимаются точечные ограничения.

Так с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

С начала пандемии в стране зафиксировано 222 143 случая заражения. Скончались 2 418 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (527)
Теги:
Министерство здравоохранения Грузии, здравоохранение, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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