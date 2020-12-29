Политолог: для Грузии и одной партии "Гирчи" уже много

Политолог Тамар Кикнадзе прокомментировала раскол в самой оригинальной оппозиционной партии Грузии "Гирчи" и создание второй политической силы с таким же названием

Радио Политолог: для Грузии и одной партии "Гирчи" много

Партия "Новый политический центр – Гирчи" раскололась после парламентских выборов из-за внутренних разногласий между четырьмя главными лидерами. После раскола Зураб Джапаридзе покинул партию и основал свою "Гирчи". Новая партия будет носить название "Больше свободы – Гирчи", она сохранила старый логотип, флаг и другую атрибутику. Таким образом, у Грузии теперь будет две партии с названием, которое в переводе означает "Шишка".

"И одной "Гирчи" не надо для Грузии. Их либертарианская программа губительна для Грузии. Если страна хочет развиваться, не надо делать акценты на наркотики и свободу воли, которая ничего общего не имеет с реальной свободой… Их программа для меня абсолютно неприемлема, но, к сожалению, они очень активно работают с молодежью… Это наше несчастье, что такая партия получила 3% во время парламентских выборов", – сказала Кикнадзе Sputnik Грузия.

"Гирчи" была основана в 2016 году и довольно быстро прославилась благодаря эпатажным идеям. Партию поддерживает, в основном молодежь, а у консервативного старшего поколения ее взгляды вызывают опасения. Известность приобрела после основания своей церкви, вступив в ряды которой и став священниками, молодые люди получали возможность "откосить" от армии.

Также, популярность партии прибавила борьба за права наркоманов - через Конституционный суд партии удалось добиться сначала декриминализации, а после и легализации употребления марихуаны в Грузии.

На выборах в парламент "Гирчи" набрала 2,89%, преодолела барьер, но вместе с остальными оппозиционными партиями отказалась от мандатов в знак протеста.