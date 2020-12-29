Силагава: стоимость хлеба в Грузии не вырастет до февраля 2021 года

Радио Силагава: стоимость хлеба в Грузии не вырастет до февраля 2021 года

По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, с 1 января в Тбилиси повышаются тарифы на электроэнергию для населения и коммерческого сектора. Согласно решению, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС). Примерно на 11 тетри увеличился тариф и для коммерческого сектора.

"Опять идет подорожание пшеницы во всем мире, Россия с 15 января объявила об установлении экспортной пошлины на пшеницу, а сейчас заявлено подорожание электроэнергии в Грузии, на которой работают мелькомбинаты. Какой механизм помощи выберет правительство, неизвестно. В этом случае субсидирования в 10 лари может не хватить, потому что рыночная цена за килограмм муки уже будет не 63 лари, а 66 лари. Поэтому мукомольные заводы могут просто не принять участие в тендере <...> Тендер на два месяца уже прошел, и все мукомольные заводы, которые взяли на себя обязательство предоставить муку за 53 лари, должны эти обязательства выполнить, иначе их ждет штраф в 50 тысяч лари. До 1 февраля проблем со стоимостью хлеба не будет", – рассказал Силагава Sputnik Грузия.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа рассчитана на 4 месяца, начиная с декабря. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара).

То есть, тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование, но не больше 10 лари за один мешок.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.