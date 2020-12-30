Ирма Сохадзе о жизни артистов в пандемию: страх перед неизвестным вытесняет все мысли

"В сфере музыки, культуры 2020 год был самым злосчастным годом. Полный упадок, ничего не происходило. До того люди были встревожены, что ни один мой друг или коллега ничего не написал и не сочинил. Паника, страх перед чем-то необъяснимым вытесняет все другие мысли, чаяния, ничего не хочется делать <…> Чтобы сказать, что я песни сочиняла или стихи писала, это смешно, это ни у кого не получится, когда вот такой стресс и такая жуть кругом", – сказала Сохадзе в беседе со Sputnik Грузия.
По ее словам, условия полного уединения не смогли помочь творческим людям, для создания чего-то нового. А концерты в режиме онлайн отнимают много сил, потому что выступления без зрителей и непосредственной связи с залом ужасны, отметила певица.
В период пандемии в Грузии пришлось закрыться всем сферам культуры: театрам, кинотеатрам, музыкальная индустрия также потерпела неудачи. Многие грузинские артисты даже обращались к правительству с просьбой разработать план помощи для них.