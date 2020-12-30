Дизайнер рассказала, в какой обуви лучше встречать Новый год

"У нас год быка, он стальной, металлический. Поэтому в этот раз в тренде обувь именно с металлическими цветами. Я думаю, что этот праздничный цвет будет радовать нас в следующем году. Очень актуальна будет обувь с квадратным носом и обязательно нестандартным каблуком", – поделилась Харатишвили со Sputnik Грузия.
Дизайнер также советует не забывать о классике, поэтому черные туфли – это всегда беспроигрышный вариант. Для тех, кто желает поэкспериментировать, Харатишвили предлагает обратить внимание на каблук. Он может выделяться, тем самым добавляя интересность образу. Экспериментировать можно как с цветом, так и с формой каблука, советует она.