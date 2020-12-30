20:26 30 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0161
  • 100 RUB4.4667
  • USD3.2795
Поиск
Грузинский дизайнер Мадонна Харатишвили
photo: Mado Kharatishvili / FB

Дизайнер рассказала, в какой обуви лучше встречать Новый год

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (23)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1e/250500279.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201230/250501899/Dizayner-rasskazala-v-kakoy-obuvi-luchshe-vstrechat-Novyy-god.html

Грузинский дизайнер Мадонна Харатишвили в основном работает над созданием обуви, поэтому она точно знает, в какой обуви следует встретить новый 2021 год

Радио
Грузинский дизайнер рассказала, в какой обуви лучше встречать Новый год

"У нас год быка, он стальной, металлический. Поэтому в этот раз в тренде обувь именно с металлическими цветами. Я думаю, что этот праздничный цвет будет радовать нас в следующем году. Очень актуальна будет обувь с квадратным носом и обязательно нестандартным каблуком", – поделилась Харатишвили со Sputnik Грузия.

Дизайнер также советует не забывать о классике, поэтому черные туфли – это всегда беспроигрышный вариант. Для тех, кто желает поэкспериментировать, Харатишвили предлагает обратить внимание на каблук. Он может выделяться, тем самым добавляя интересность образу. Экспериментировать можно как с цветом, так и с формой каблука, советует она.

Темы:
Новый год 2021 (23)
Теги:
Новый год, Мадонна Харатишвили


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Новоселье на Новый год: мэр подарил квартиру многодетному отцу - видео
Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться