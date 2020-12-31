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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

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Темы:
Подкасты РИА (607)
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Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции – это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью

В чем сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

 

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тещи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело? До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.

1:20 Зачем нам семейные традиции

3:35 Когда традиция может навредить и травмировать

6:30 Почему человек цепляется за традиции, если следовать им не всегда удобно

10:00 "Воскресный ужин с тещей": как отказаться от традиций, которые тебе не нравятся

13:45 Как семейные традиции помогут решить проблемы внутри семьи

15:30 Нужно ли намеренно придумывать и вводить традиции

16:40 Можно ли переносить традиции родителей в свою семью

21:50 Как предложить семье создать новую традицию

25:30 Как терапевтично для себя и других подводить итоги

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Подкасты РИА (607)


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