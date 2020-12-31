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"Опять ничего не произошло". Почему мы ждем чудес на Новый год

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С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк)

Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.

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"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год

Откуда в нас взялось это ежегодное декабрьское ожидание чуда? Причем здесь остатки "магического мышления" наших предков и почему нужно тренировать так называемое "замечание чудес"? Размышляет, обсуждает и делится своими историями о самой странной встрече Нового года редакция Центра инновационной журналистики.

Почему мы придаем такое значение новогодней ночи, комментирует психолог Анастасия Плотникова.

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Темы:
Подкасты РИА (608)


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