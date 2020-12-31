"Опять ничего не произошло". Почему мы ждем чудес на Новый год

С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк)
Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.
"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год
Откуда в нас взялось это ежегодное декабрьское ожидание чуда? Причем здесь остатки "магического мышления" наших предков и почему нужно тренировать так называемое "замечание чудес"? Размышляет, обсуждает и делится своими историями о самой странной встрече Нового года редакция Центра инновационной журналистики.
Почему мы придаем такое значение новогодней ночи, комментирует психолог Анастасия Плотникова.
Подводя итоги года минувшего, обычно невольно сопоставляешь его события с затаенными надеждами, первоначальными планами и прогнозами. Колумнист Sputnik Грузия постарался оценить, что из ожидаемого в 2020-м исполнилось, а что нет и почему