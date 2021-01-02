Мы все умрем. Самые важные научные события года и десятилетия

Экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
Своим топом достижений в медицине и биоинформатике поделился Артур Залевский – кандидат биологических наук, заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба – популяризатор науки, сотрудник уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последний год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко – директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.
Год назад мы делали аналогичную подборку с научными итогами 2019 года.
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