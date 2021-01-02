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Как это по-русски
photo: Sputnik

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

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Темы:
Подкасты РИА (612)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210102/250502794/Rediska-i-toshnilovka-Na-kakom-yazyke-govoryat-Dzhentlmeny-udachi.html

Нехороший человек – редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек – фрей-фея?

Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).

Радио
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики – недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику."

Какие еще выражения можно позаимствовать у "Джентльменов"? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов – в эпизоде подкаста "Как это по-русски".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (612)


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