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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

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Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами?

И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.

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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съёмках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.

01:10 Видно Райкина, а слышно Боярского: почему в советском кино актеры говорили чужими голосами

07:35 “У Джейме Ланнистера отросла рука!” Фейки, которые придумывают фанаты

08:12 Поддельный трейлер продолжения “Друзей”. А может, и правда будет продолжение?

10:45 Снимется ли ди Каприо в роли Владимира Ленина

12:50 Как ди Каприо “почти сыграл” российского президента

14:19 Правда ли, что скандалы с актерами специально раздуваются для продвижения фильма

19:50 “А может, и каминг-аут Эллен Пейдж - пиар нового сезона “Академии Амбрелла?”

20:47 Мокьюментари (псевдодокументалки): как люди поверили в реальность “Ведьмы из Блэр”

22:38 На грани фейка. Рекламная кампания “Монстро”

25:30 Снимал ли Кубрик высадку на Луну (и мифы и домыслы вокруг этого)

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Подкасты РИА (613)


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