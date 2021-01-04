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Ирма Сохадзе
© Sputnik / Denis Aslanov

Певица Ирма Сохадзе о прошедшем годе и с пожеланиями на 2021-й

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Темы:
Новый год 2021 (45)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210104/250506452/Pevitsa-Irma-Sokhadze-o-proshedshem-gode-i-s-pozhelaniyami-na-2021-y.html

Известная грузинская певица поздравила население с наступившим Новым годом, отметив, что 2020 год огорчил представителей всех сфер не только в Грузии, но и во всем мире

Радио
Певица Ирма Сохадзе о прошедшем годе и с пожеланиями на 2021-й

"Безусловно это (пандемия – ред.) большой удар для всего человечества, мы еще не осознали, какой удар мы приняли на себя <…> Одним словом, я хочу, чтобы мы проснулись от этого кошмара, чтобы все это закончилось в один прекрасный день. Я от всего сердца желаю всем как-то успокоиться, угомониться и все свои чаяния и мысли перенести на то, чтобы общими усилиями справиться с этим зловещим врагом, который атакует все человечество", – сказала Сохадзе Sputnik Грузия.

Также певица призвала политиков "успокоиться и почувствовать ответственность за свою страну". Кроме того, она обратилась с просьбой к правительству Грузии

"Одна моя самая большая просьба к правительству, хотя об этом просить даже неудобно. Я хочу, чтобы они перед собой поставили задачу, чтобы ни один ребенок в Грузии не засыпал голодным. Это ужасно, когда ребенок не может заснуть, потому что он голоден, а у мамы нет даже куска хлеба, чтобы дать ребенку. Это происходит в Грузии. Сколько бы ни говорили наши политики, что такого быть не может, к сожалению, это реальность. Я хочу, чтобы они боролись не словами с этим, а посмотрели правде в глаза и сделали все, чтобы этого вообще не было в природе", – сказала Сохадзе.

Полное поздравление Ирмы Сохадзе с Новым годом и ее пожелание населению Грузии слушайте в прикрепленном аудиофайле.

Темы:
Новый год 2021 (45)
Теги:
Новый год 2021, Грузия, Ирма Сохадзе


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