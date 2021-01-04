Гедеванишвили: 2020 год стал годом трансформации туризма

Радио Гедеванишвили: 2020 год стал годом трансформации туризма

"2020 год – год трансформации. Трансформация обрушилась на нас, мы были к этому не готовы, но зато у нас появилось время подумать. Это лично мне и моей компании помогло выжить и перевестись из одной сферы в другую. Мы переориентировались на внутренний рынок и начали предлагать всем желающим провести несколько дней на грузинских курортах, и это себя оправдало. Отели пошли навстречу нам, а мы – им. Прибыль оказалась небольшая, но главное, чтобы выжили отели и туристическая компания. В результате мы закрыли финансовый год и смогли не просто выжить, но и радостно встретить Новый год", – рассказала Гедеванишвили в интервью Sputnik Грузия.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, - разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в нем людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, чего можно было.

По данным Национальной администрации туризма за 11 месяцев 2020 года, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, а количество других визитов (нетуристических) – на 84,5%. Соответственно, не приходится говорить не о каких-то доходах.