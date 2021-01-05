21:44 05 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0605
  • 100 RUB4.5061
  • USD3.3028
Поиск
Грузинский дизайнер Мадонна Харатишвили
photo: Mado Kharatishvili / FB

Дизайнер назвала 2020 год для сферы моды "спящим"

Радио
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250545102.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210105/250508719/Dizayner-nazvala-2020-god-dlya-sfery-mody-spyaschim.html

Грузинский дизайнер обуви Мадонна Харатишвили подвела итоги 2020 года в сфере моды, отметив, что она потерпела большой кризис и потери

Радио
Дизайнер назвала 2020 год для сферы моды "спящим"

"Ничего не работало, и даже те Недели моды, на которые мы каждый год отправляли продукцию, остались открытой темой. Мы сидим и шьем для себя, никуда ничего не выставляем. Хотя маленькие магазины, как мой, как-то продолжают жить и работать. Тенденции, которые диктовала нам мировая мода, мы учитывали, все равно работали, но не на такой масштабной арене, как в другие годы. Это был большой спад, равный минус десяти годам", – сказала Харатишвили Sputnik Грузия.

По ее словам, у дизайнеров нет энтузиазма и заинтересованности, а у людей нет средств на покупку вещей из-за пандемии коронавируса и всемирного кризиса, поэтому 2020 год в сфере моды можно назвать "спящим".

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние как на международную, так и на местную индустрию моды. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi даже пропустила один сезон, но позже вернулась в непривычном для всех онлайн-формате. В целом, грузинские дизайнеры не переставали работать и представляли свои новые коллекции в соцсетях, продолжая онлайн-продажи.

Теги:
Пандемия, Вакцина, Мода, дизайнеры, Грузинские дизайнеры


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться