Дизайнер назвала 2020 год для сферы моды "спящим"

Радио Дизайнер назвала 2020 год для сферы моды "спящим"

"Ничего не работало, и даже те Недели моды, на которые мы каждый год отправляли продукцию, остались открытой темой. Мы сидим и шьем для себя, никуда ничего не выставляем. Хотя маленькие магазины, как мой, как-то продолжают жить и работать. Тенденции, которые диктовала нам мировая мода, мы учитывали, все равно работали, но не на такой масштабной арене, как в другие годы. Это был большой спад, равный минус десяти годам", – сказала Харатишвили Sputnik Грузия.

По ее словам, у дизайнеров нет энтузиазма и заинтересованности, а у людей нет средств на покупку вещей из-за пандемии коронавируса и всемирного кризиса, поэтому 2020 год в сфере моды можно назвать "спящим".

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние как на международную, так и на местную индустрию моды. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi даже пропустила один сезон, но позже вернулась в непривычном для всех онлайн-формате. В целом, грузинские дизайнеры не переставали работать и представляли свои новые коллекции в соцсетях, продолжая онлайн-продажи.