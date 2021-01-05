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Автандил Варсимашвили - худрук и режиссер театра
© Sputnik / Alex Shlamov

"Будет новый театр" – худрук Грибоедовского театра возлагает большие надежды на 2021 год

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Темы:
Музеи, галереи и театры Тбилиси (51)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210105/250509794/Budet-novyy-teatr--khudruk-Gribodoevskogo-teatra-vozlagaet-bolshie-nadezhdy-na-2021-god.html

Художественный руководитель Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, руководитель тбилисского Свободного театра Автандил Варсимашвили рассказал, как 2020 год отразился на театральном мире Грузии и других стран

Радио
"Будет новый театр" – худрук Грибодоевского театра возлагает большие надежды на 2021 год

"Это был самый сложный год в истории театра. Конечно, это был страшный год для всех, даже в России и Украине, где работают театры, потому что они-то играют спектакли, но все же не смогли реализовать новые проекты, не смогли продвинуться вперед", – рассказал Варсимашвили в беседе со Sputnik Грузия.

Тем не менее, по его словам, эта пауза может сыграть очень хорошую роль во всем развитии театров. Для них, по его словам, наступит особенный период с возникновением новых идей.

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© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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"Мы все будем переоценивать какие-то творческие идеи. Я думаю, что, когда театр вернется к зрителю, он будет другим, это будет новый театр. Я чувствую, что созревают какие-то новые театральные идеи. У меня есть ощущение, что 2021 год станет стартовым, который сделает большой прорыв в мировом театре", – говорит Варсимашвили.

Руководитель не исключает, что зрителю понадобится время для привыкания к новому театру, однако все же это станет толчком и прорывом для этой театральной сферы.

Начало работы грузинских театров и кинотеатров в связи с пандемией коронавируса откладывали несколько раз, последней анонсированной датой было 1 ноября, однако из-за второй волны коронавируса власти вновь передумали и отложили открытие на неопределенный срок.

Темы:
Музеи, галереи и театры Тбилиси (51)
Теги:
Новый год 2021, Театр Грибоедова, Автандил Варсимашвили


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