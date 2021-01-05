"Будет новый театр" – худрук Грибоедовского театра возлагает большие надежды на 2021 год

"Это был самый сложный год в истории театра. Конечно, это был страшный год для всех, даже в России и Украине, где работают театры, потому что они-то играют спектакли, но все же не смогли реализовать новые проекты, не смогли продвинуться вперед", – рассказал Варсимашвили в беседе со Sputnik Грузия.
Тем не менее, по его словам, эта пауза может сыграть очень хорошую роль во всем развитии театров. Для них, по его словам, наступит особенный период с возникновением новых идей.
"Мы все будем переоценивать какие-то творческие идеи. Я думаю, что, когда театр вернется к зрителю, он будет другим, это будет новый театр. Я чувствую, что созревают какие-то новые театральные идеи. У меня есть ощущение, что 2021 год станет стартовым, который сделает большой прорыв в мировом театре", – говорит Варсимашвили.
Руководитель не исключает, что зрителю понадобится время для привыкания к новому театру, однако все же это станет толчком и прорывом для этой театральной сферы.
Начало работы грузинских театров и кинотеатров в связи с пандемией коронавируса откладывали несколько раз, последней анонсированной датой было 1 ноября, однако из-за второй волны коронавируса власти вновь передумали и отложили открытие на неопределенный срок.