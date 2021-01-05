"Будет новый театр" – худрук Грибоедовского театра возлагает большие надежды на 2021 год

Художественный руководитель Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, руководитель тбилисского Свободного театра Автандил Варсимашвили рассказал, как 2020 год отразился на театральном мире Грузии и других стран

Радио "Будет новый театр" – худрук Грибодоевского театра возлагает большие надежды на 2021 год

"Это был самый сложный год в истории театра. Конечно, это был страшный год для всех, даже в России и Украине, где работают театры, потому что они-то играют спектакли, но все же не смогли реализовать новые проекты, не смогли продвинуться вперед", – рассказал Варсимашвили в беседе со Sputnik Грузия.

Тем не менее, по его словам, эта пауза может сыграть очень хорошую роль во всем развитии театров. Для них, по его словам, наступит особенный период с возникновением новых идей.

"Мы все будем переоценивать какие-то творческие идеи. Я думаю, что, когда театр вернется к зрителю, он будет другим, это будет новый театр. Я чувствую, что созревают какие-то новые театральные идеи. У меня есть ощущение, что 2021 год станет стартовым, который сделает большой прорыв в мировом театре", – говорит Варсимашвили.

Руководитель не исключает, что зрителю понадобится время для привыкания к новому театру, однако все же это станет толчком и прорывом для этой театральной сферы.

Начало работы грузинских театров и кинотеатров в связи с пандемией коронавируса откладывали несколько раз, последней анонсированной датой было 1 ноября, однако из-за второй волны коронавируса власти вновь передумали и отложили открытие на неопределенный срок.