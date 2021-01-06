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Тамар КИКНАДЗЕ
© Sputnik / Alex Shlamov

Кикнадзе: Россия и Грузия в 2021 году придут к конструктивному диалогу

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Темы:
Внешняя политика Грузии (566)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210106/250506749/Kiknadze-Rossiya-i-Gruziya-v-2021-godu-pridut-k-konstruktivnomu-dialogu.html

Политолог Тамар Кикнадзе сделала прогнозы о том, какие направления будут выбраны во внешней политике Грузии в 2021 году

Радио
Кикнадзе: Россия и Грузия в 2021 году придут к конструктивному диалогу

"В том, что российско-грузинские отношения переживают трудности виновата не только Грузия, а глобальная политика. Виновата и одна сторона, и другая. Но настанет время, когда нужно будет сесть за стол переговоров, найти точки соприкосновения и идти на конструктивные отношения", – сказала Кикнадзе Sputnik Грузия.

Политолог считает, что в 2021 году для Грузии будет очень актуальна региональная политика.

Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике

"Многие вещи обязательно поменяются. Акценты будут сделаны на региональную политику. Это очень актуально в силу того, что складывается новый мировой порядок, поскольку у американцев не хватит ни финансов, ни других ресурсов, чтобы мир продолжал находиться под их контролем и в соответствии с порядком, продиктованным США. Следовательно, мир будет распределен на региональные державы, и Грузии в этом направлении надо очень активно действовать", – считает она.

Парламент Грузии принял резолюцию "О внешней политике", заявив главными целями вступление в Евросоюз, НАТО и восстановление территориальной целостности мирным путем. В документе подчеркивается, что вступление в ЕС и НАТО не имеет альтернативы.

Что касается России, отмечается, что "Грузия продолжит прагматичную и принципиальную политику с Российской Федерацией, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права".

Темы:
Внешняя политика Грузии (566)
Теги:
Тамар Кикнадзе, Евросоюз, США, Грузино-российские отношения, Россия, Грузия


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