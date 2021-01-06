Ломадзе: в 2021 году туристов в Грузии будет ждать совершенно новый уровень путешествия

Радио Ломадзе: в 2021 году туристов в Грузии будет ждать совершенно новый уровень путешествия

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

"Туризм ушел очень далеко назад, и я не знаю, будет ли следующий год успешным и вернется ли все хотя бы на часть того уровня, где мы были. Но я считаю, что кому-то пандемия помогла, опять же, если материальную часть отбросим в сторону и не будем о ней думать в данный момент", – сказала Ломадзе в беседе со Sputnik Грузия.

По ее словам, раньше в Грузии было настолько много туристов, что любой гид и любая гостиница находила спрос на рынке, и все пользовались "протоптанными маршрутами", а оригинальность внутри страны не искал никто.

"Пандемия положительно повлияла на то, что вдруг появилось много времени и можно было над собой поработать. Люди смогли переосмыслить, где что надо поправить и как встречать следующий поток туристов. Мы нашли много новых интересных мест, которые не протоптаны туристами. Даже фотографии, которые мы делали, вызывали восторг не только от знакомых туристов, которые на нас подписаны в соцсетях, но и от близких, которые живут тут и уже были в миллионах мест. Нашлось время улучшить качество и предложить совсем иной продукт ныне приезжающим людям", – подчеркнула она.