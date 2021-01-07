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ЯсноПонятно
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"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

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Никто... Абсолютно никто... Надпись на палке колбасы: "без сахара". Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) – полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислеживающий?

Так ли хороши продукты "по ГОСТу" и с маркировкой "био", а все "ешки" – это опасные добавки?

Радио
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

Дисклеймер. Эпизод оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект на мам и бабушек, которые переживают за ваш рацион.

Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал?

Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.

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Подкасты РИА (615)


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