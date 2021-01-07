"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

Что движет такими людьми, откуда берется это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?
Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берется это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещенное?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.
2:05 Почему некоторые агрессивно нарушают правила и откуда берется этот протест?
5:30 "Странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто"
10:15 Почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?
12:20 Почему иногда очень хочется нарушать правила?
18:25 Против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?
19:30 Как договориться с теми, кто нарушает запреты?
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