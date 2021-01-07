00:06 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Страхи
photo: Sputnik

"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (616)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210107/250510113/StrakhiOshibki-pochemu-nam-tak-nravitsya-narushat-pravila-i-zaprety.html

"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристегивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их намерено будет нарушать

Что движет такими людьми, откуда берется это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?

Радио
"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берется это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещенное?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.

2:05 Почему некоторые агрессивно нарушают правила и откуда берется этот протест?

5:30 "Странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто"

10:15 Почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?

12:20 Почему иногда очень хочется нарушать правила?

18:25 Против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?

19:30 Как договориться с теми, кто нарушает запреты?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (616)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
Необычное “Алило”: священники объехали город на машинах - видео
Необычное "Алило": священники объехали город на машинах – видео
Какие зарплаты у работающих в Грузии - данные статистики
Какие зарплаты у работающих в Грузии – данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться