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Грузинский дизайнер Мадонна Харатишвили
photo: Mado Kharatishvili / FB

Соскучились по ярким цветам: грузинский дизайнер рассказала о модных трендах в 2021 году

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Грузинский дизайнер обуви Мадонна Харатишвили рассказала о своих общих прогнозах на модные тренды 2021 года

Радио
Соскучились по ярким цветам: грузинский дизайнер рассказала о модных трендах в 2021 году

"Так как нам еще долго не ходить в театры и кино, дресс-код изменился, мы перешли на полуспортивную обувь, которую все ищут и все заказывают. Я в душе и по жизни оптимист, и я верю, что, как только все это (пандемия – ред.) закончится, то люди, соскучившиеся по празднику и по ярким цветам, будут надевать как раз ту красивую одежду, которую они всегда носили" – сказала Харатишвили в интервью Sputnik Грузия.

Дизайнер также советует дамам ходить на больших и красивых каблуках дома, чтобы не забыть, как их вообще носить. По ее словам, для этого хватит и получаса прогулок по комнатам.

Теги:
дизайнеры, Мода, Мадонна Харатишвили


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