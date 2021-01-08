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Нико Кварацхелия. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
© Sputnik / Alex Shlamov

Кварацхелия: туризма в Грузии не будет, пока в стране не появится вакцина

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210108/250510448/Kvaratskheliya-turizma-v-Gruzii-ne-budet-poka-v-strane-ne-poyavitsya-vaktsina.html

Эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия считает, что туризм в Грузии, возможно, начнет восстанавливаться ближе к зиме 2021 года

Радио
Кварацхелия: туризма в Грузии не будет, пока в стране не появится вакцина

"Думаю, к лету 2021 года, может быть, в Европе будет туризм. Не в такой степени, как было в 2019 году, но немножко лучше, чем в 2020. У нас нет пока вакцины, и без выздоровления большого количества людей ничего нельзя сказать. И прогнозы Всемирной туристической организации, и прогнозы ВОЗ не очень утешительны. Они очень осторожны и не ожидают в начале 2021 года особых сдвигов. Летом в Грузии будут отдыхать большей частью в деревнях, небольших поселках, в домах гостиничного типа", – рассказал Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия.

Эксперт считает, что туризм во всем мире станет радикально другим. Больше акцента будет делаться на безопасности, соответственно, и стоимость отдыха станет дороже, отметил он.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, - разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Туризм, Грузия, Нико Кварацхелия


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