Кварацхелия: туризма в Грузии не будет, пока в стране не появится вакцина

Радио Кварацхелия: туризма в Грузии не будет, пока в стране не появится вакцина

"Думаю, к лету 2021 года, может быть, в Европе будет туризм. Не в такой степени, как было в 2019 году, но немножко лучше, чем в 2020. У нас нет пока вакцины, и без выздоровления большого количества людей ничего нельзя сказать. И прогнозы Всемирной туристической организации, и прогнозы ВОЗ не очень утешительны. Они очень осторожны и не ожидают в начале 2021 года особых сдвигов. Летом в Грузии будут отдыхать большей частью в деревнях, небольших поселках, в домах гостиничного типа", – рассказал Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия.

Эксперт считает, что туризм во всем мире станет радикально другим. Больше акцента будет делаться на безопасности, соответственно, и стоимость отдыха станет дороже, отметил он.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, - разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.