14:16 09 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Правда тела
© photo: Sputnik

"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (617)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210109/250510296/Pravda-tela-Zachem-znat-sostav-svoego-tela.html

Два человека одного роста и веса: но у одного ожирение I степени, а у другого - ни одного лишнего грамма жира. Стройная на вид женщина - но мышц почти нет, одни кости и жир. Почему вес и объем талии - лукавые показатели, и какие точные признаки того, что пора худеть?

Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли “тяжелая кость”?

Радио
"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:45 Почему индекс массы тела - лукавая вещь

04:25 “В Америке верхняя граница - 102, у нас - 94”. Как различаются нормы объема талии в разных странах (у японцев вообще все иначе)

05:20 “Стройная женщина, окружность талии великолепная, но делаем биоимпедансный анализ - и можем обнаружить нарушенный состав тела”

05:55 Что такое саркопения и почему она сейчас распространена

06:57 Как работает биоимпеданс, который используют даже на МКС

07:52 Работают ли “умные весы”

10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но “вес стоит”

12:50 “У меня тяжелая кость” - это правда?

14:25 Как меняется образование мышечной массы после 40 лет

16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)

17:54 “Всепрощающее тело молодости”: насколько верны рекомендации Павла Дурова

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (617)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться