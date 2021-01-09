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Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

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Темы:
Подкасты РИА (618)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210109/250510344/Feykovye-millionery-nakrutka-laykov-i-kuplennoe-mnenie-Blogery-vrut.html

Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни - как блогеры обманывают нас и как часто это сходит им с рук? Почему в нашей стране бренды боятся блогеров? Есть ли у них собственное мнение или блогеры рекламируют все подряд?

Розыгрыши денег, дорогих гаджетов и автомобилей - можно этому верить или это хорошо поставленный "спектакль"?

Радио
Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут

Разбираемся вместе с Кириллом Пыжовым, сооснователем Perfluence - агентства по работе с блогерами и инфлюенсерами, - и Анастасией Балгуриной, главной по соцсетям Подкастов РИА Новости.

1:03 - Иллюзия роскошной жизни в Instagram. Можно ли считать фейком такой контент блогеров? А если речь о “тренерах”, обещающих безбедную жизнь, хотя сами они лишь имитируют её?

4:12 - Как блогеры “накручивают” статистику и как с этим пытаются бороться рекламодатели? Правда, что все блогеры давно “на контрактах”?

7:14 - Потребительский террор и диктатура блогеров. Как они запугивают и манипулируют крупными брендами. Почему в нашей стране блогеров так боятся рекламодатели?

10:06 - Розыгрыши автомобилей в Instagram - фейк или подобные конкурсы правда окупаются? Можно ли доверять мнению блогера или они рекламируют всё подряд?

14:42 - Как блогеры прикрываются именами брендов и почему их за это не наказывают?

19:06 - Ненависть блогера к чему-то - это купленный “чёрный пиар” или конспирологические теории? “Если человек верит в фейк блогера - это его проблемы”.

23:40 - Блогеры живут “как в раю”: можно ли верить этой “картинке” и почему демонстрация “красивой жизни” доводит пользователей соцсетей до депрессий?

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Темы:
Подкасты РИА (618)


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