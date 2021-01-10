"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник.
Сколько конфет можно в день ребёнку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулёк со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
Что давать детям на перекус и как не перепутать его с десертом, читайте здесь.
2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей
4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребёнку
5:00 В чём опасность сладких подарков с точки зрения психологии
6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребёнку сладости?"
7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых
8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?
12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое
17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?
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