Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"?

Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?

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На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института экспериментальной психологии МГППУ.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогический университетом.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, в трёхсерийном выпуске "Идиократия: постепенное отупение населения Земли" (часть 1, часть 2 и часть 3).

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