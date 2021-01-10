15:18 10 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik

Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (619)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210110/250510393/My-vse-umrem-Intellekt-emotsii-khitrost-kak-ustroeno-nashe-myshlenie.html

В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"?

Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?

Радио
Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института экспериментальной психологии МГППУ.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогический университетом.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, в трёхсерийном выпуске "Идиократия: постепенное отупение населения Земли" (часть 1часть 2 и часть 3).

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (619)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Взрыв в жилом доме в Аджарии - видео разрушений с места ЧП
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться