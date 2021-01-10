Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?
На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института экспериментальной психологии МГППУ.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогический университетом.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, в трёхсерийном выпуске "Идиократия: постепенное отупение населения Земли" (часть 1, часть 2 и часть 3).
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