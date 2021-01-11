Экономист поставил под сомнение возможный рост экономики Грузии в 2021 году

Радио Экономист поставил под сомнение возможный рост экономики Грузии в 2021 году

Согласно прогнозу правительства Грузии, экономический рост в стране в 2021 году составит 4,3%. Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.

"Делать прогнозы очень трудно. Правительство думает, что экономика Грузии будет расти, и прогноз экономического роста составляет 4,3%, но, думаю, что это очень оптимистический прогноз. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в следующем году, когда сектор туризма снова будет расти и вернется ли он к тем же показателям, которые были до кризиса. Мы не знаем, когда Грузия получит вакцину. А так как эти факторы неизвестны, очень трудно сказать, что рост экономики будет 4,3%. Бюджет Грузии спланирован на этих показателях. Если этот прогноз не осуществится, это означает, что государственный долг еще вырастет", – рассказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

Правительство решило рассчитать бюджет на 2021 год исходя из роста ВВП в 4,3% с учетом дефлятора в 3,8%. Дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП.

Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 53,4 миллиарда лари, для сравнения, в прошлом году он был на уровне 49,3 миллиарда лари.

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 7,5%.