18:02 11 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Умный и правильный шаг" – политолог об уходе Иванишвили из политики

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (45)
133 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210111/250584697/Umnyy-i-pravilnyy-shag---politolog-ob-ukhode-Ivanishvili-iz-politiki.html

Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал уход основателя и председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили из политики

Радио
"Умный и правильный шаг" - политолог об уходе Иванишвили из политики

Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, в котором отметил, что его миссия выполнена, поэтому он окончательно покинет политику и вернется к предыдущему образу частной жизни.

Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
"Миссия выполнена" - Иванишвили опубликовал открытое письмо о своем уходе из политики

"Иванишвили принял абсолютно правильное решение. Он должен покинуть председательство и уйти. Он должен позволить "Грузинской мечте", если она состоится как партия без него, управлять самостоятельно. Поэтому, считаю это очень полезно. Если он это реально сделает, это станет плюсом для "Грузинской мечты", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

По его мнению, Иванишвили почти 65 лет, у него и своих дел много, и он давно должен был это сделать.

"Почему сейчас?! Потому что наши партнеры на западе и в Европе, дали четко понять, что им не нравится, что один богатый человек управляет страной и влияет на правительство", – считает политолог.

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
"Пример, как можно оставить власть..." – Гахария об уходе Иванишвили

Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (45)
Теги:
Арчил Сихарулидзе, Грузинская мечта, Бидзина Иванишвили, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид - фото
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились от коронавируса российской вакциной Спутник V
Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться