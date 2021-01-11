"Умный и правильный шаг" – политолог об уходе Иванишвили из политики

Радио "Умный и правильный шаг" - политолог об уходе Иванишвили из политики

Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, в котором отметил, что его миссия выполнена, поэтому он окончательно покинет политику и вернется к предыдущему образу частной жизни.

"Иванишвили принял абсолютно правильное решение. Он должен покинуть председательство и уйти. Он должен позволить "Грузинской мечте", если она состоится как партия без него, управлять самостоятельно. Поэтому, считаю это очень полезно. Если он это реально сделает, это станет плюсом для "Грузинской мечты", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

По его мнению, Иванишвили почти 65 лет, у него и своих дел много, и он давно должен был это сделать.

"Почему сейчас?! Потому что наши партнеры на западе и в Европе, дали четко понять, что им не нравится, что один богатый человек управляет страной и влияет на правительство", – считает политолог.

Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.