Политолог: Грузии нужно усилить свой международный статус

Радио Политолог: Грузии нужно усилить свой международный статус

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании парламента десятого созыва отметила важность возвращения Грузией роли объединителя и двигателя Кавказа. Для этого глава государства предложила подумать над идеей создания "Кавказской платформы мира", которая объединит страны Кавказа, внешних игроков и международные организации.

"Грузии нужно усиливать свой международный статус. Очень важно, что президент Грузии заявила о том, что страна заинтересована принять участие в новой платформе шести государств – Грузии, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана и России – о которой говорил президент Турции. И это региональное сотрудничество для Грузии очень важно. Хотя параллельно нужно укреплять отношения и с западными партнерами и странами", – заявил Капанадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Слова Зурабишвили были восприняты как поддержка инициативы президентов Турции и Азербайджана о создании нового формата с участием шести стран и без участия западных государств: Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана. Однако в администрации Зурабишвили заявили, что президент подразумевала исключительно собственную инициативу, подразумевающую усиление исторической роли Грузии как объединителя.