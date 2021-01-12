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Васо Капанадзе
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Политолог: Грузии нужно усилить свой международный статус

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Политолог Васо Капанадзе прокомментировал заявление президента Грузии о создании "Кавказской платформы мира"

Радио
Политолог: Грузии нужно усилить свой международный статус

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании парламента десятого созыва отметила важность возвращения Грузией роли объединителя и двигателя Кавказа. Для этого глава государства предложила подумать над идеей создания "Кавказской платформы мира", которая объединит страны Кавказа, внешних игроков и международные организации.

Саломе Зурабишвили. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Грузия должна вернуть себе роль объединителя Кавказа - Зурабишвили

"Грузии нужно усиливать свой международный статус. Очень важно, что президент Грузии заявила о том, что страна заинтересована принять участие в новой платформе шести государств – Грузии, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана и России – о которой говорил президент Турции. И это региональное сотрудничество для Грузии очень важно. Хотя параллельно нужно укреплять отношения и с западными партнерами и странами", – заявил Капанадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Слова Зурабишвили были восприняты как поддержка инициативы президентов Турции и Азербайджана о создании нового формата с участием шести стран и без участия западных государств: Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана. Однако в администрации Зурабишвили заявили, что президент подразумевала исключительно собственную инициативу, подразумевающую усиление исторической роли Грузии как объединителя.

Теги:
Саломе Зурабишвили, Кавказ, Грузия, Васо Капанадзе


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