Политолог оценил уход Иванишвили из грузинской политики

Радио Политолог оценил уход Иванишвили из грузинской политики

Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии в открытом письме, в котором отметил, что его миссия выполнена, поэтому он окончательно покинет политику и вернется к предыдущему образу частной жизни.

"Иванишвили не собирается уходить очень далеко. Он старается вновь избежать ответственности перед собственным народом, потому что мы знаем, что, к сожалению, социально-экономическая ситуация Грузии все больше и больше ухудшается, растет государственный долг страны… Он все же будет вовлечен в политическую жизнь государства, но будет стараться не светиться в СМИ", – заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.