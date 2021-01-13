Цомая: государственный долг Грузии приблизился к "психологическому уровню"

Радио Цомая: государственный долг Грузии приблизился к "психологическому уровню"

По данным Национального банка Грузии, общий внешний долг страны в третьем квартале 2020 года увеличился на 781,5 миллиона долларов и на 30 сентября составил 19,7 миллиарда долларов (120,4% ВВП за последние четыре квартала). Как заявляют в правительстве, внешний долг был взят на очень льготных условиях, чтобы власти максимально облегчили как для граждан, так и для бизнеса удар, полученный от COVID-19.

"Внешний долг Грузии доходит до уровня 60%, и это как бы "психологический уровень". Это означает, что возможен такой сценарий, что международные инвесторы будут сомневаться в способности государства выплатить проценты кредитов. В этом случае, если такое сомнение допускается, тогда риск-премия на кредиты будет расти, то есть они будут дорого выплачиваться. А это, в свою очередь, означает, что международные инвесторы начнут забирать свои инвестиции, что очень плохо скажется на экономике Грузии, на курсе лари и инфляции", – сказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

По итогам 2020 года, объем долга правительства составит 55,7% от ВВП, при этом 78% этого долга – внешний.