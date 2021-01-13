Хидирбегишвили: в отношениях Грузии и России в 2021 году намечен прорыв

Радио Хидирбегишвили: в отношениях Грузии и России в 2021 году намечен прорыв

"Отношения России с Грузией, я уверен, выйдут на качественно новый уровень. Может быть это не будет восстановлением дипломатических отношений, а если оно и будет, то это к концу года. Но прорыва ожидать нужно и для этого есть определенные предпосылки. После карабахской войны единственной проблемой на Кавказе осталась проблема Абхазии и Южной Осетии. Сегодняшние лидеры Абхазии уже говорят о необходимости начала диалога, потому что продолжаться все в таком стиле не может. Это мешает общему тренду, установления мира на Кавказе, установления мира в Грузии", – сказал Хидирбегишвили в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, в решении этой проблемы заинтересованы не только Грузия и Россия, но также и страны-партнеры – Азербайджан, Турция, Иран, Казахстан и Китай, которые связаны с Грузией в экономическом плане.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.