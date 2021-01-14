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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: правительству Грузии нужно уменьшить число теряющих работу граждан

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Темы:
Экономика Грузии (1629)
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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что правительство Грузии должно позаботиться о том, чтобы компании перестали освобождать штат сотрудников

Радио
Шенгелия: правительству Грузии нужно уменьшить число теряющих работу граждан

"Сейчас главное, чтобы фискальная политика изменилась. Правительство обязано, если видит проблему, продолжить помогать населению и бизнесу. Нужно принимать меры, чтобы люди не теряли работу. Сейчас речь не о том, чтобы уменьшить число неработающих, а о том, чтобы хотя бы уменьшить число тех, кто теряет работу. Надо помочь компаниям, чтобы они не были вынуждены сокращать штат. Многие компании получили от государства разную помощь, но они все равно освобождают работников. И надо каждый случай рассматривать индивидуально. Власти должны расширить круг тех, которым должна быть оказана помощь во время пандемии", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.

Согласно отчету Минфина, более 1,6 миллиарда лари выделили на поддержку бизнеса. Реализованы льготы по налогу на прибыль и имущество, которыми пользуются более 33 тысяч компаний, на более 425 тысяч рабочих мест.

Темы:
Экономика Грузии (1629)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия, Экономика, Ника Шенгелия


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