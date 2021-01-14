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Исследователь в сфере образования Резо Апхазава
photo: courtesy of Levan Tsutskiridze

Эксперт в сфере образования: объединение двух разных министерств в одно было ошибкой

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210114/250612769/Ekspert-v-sfere-obrazovaniya-obedinenie-dvukh-raznykh-ministerstv-v-odno-bylo-oshibkoy.html

Эксперт в сфере образования Резо Апхазава прокомментировал план правительства Грузии по отделению министерства культуры и спорта от министерства науки и образования

Радио
Эксперт в сфере образования: объединение двух разных министерств в одно было ошибкой

Министерство образования, науки, культуры и спорта было объединено в 2018 году. В конце 2020 года правительство Грузии заявило о решении вновь отделить министерство культуры и спорта от министерства науки и образования.

"Объединение министерств было ошибкой. Эксперты тогда говорили, что нельзя этого делать. В то время, когда государство признает образование приоритетным направлением, присоединение к нему других таких же важных сфер было неправильно. Разделение, разумеется, будет правильным, однако будет министерство образования отдельно или нет, его эффективность не вырастет, если не будет четкого, последовательного, стратегического плана действий, в котором будут принимать участие компетентные люди", – сказал Апхазава в беседе со Sputnik Грузия.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Разговоры о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта на два разных ведомства начались в стране еще в январе 2020 года. Тогда этим вопросом просили заняться и представители культуры, и искусства. В открытом письме они призвали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.

Как отмечалось в обращении, объединение культуры с другими ведомствами существенно отбросило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.

Теги:
Грузия, Министерство образования, науки, культуры и спорта, Реваз Апхазава


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