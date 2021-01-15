Арчвадзе рассказал, когда в Грузии улучшатся экономические показатели

Эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе полагает, что если не будет очередных неожиданных потрясений, экономика Грузии начнет развиваться и вернется к показателям, которые были до пандемии

Радио Арчвадзе рассказал, когда в Грузии улучшатся экономические показатели

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.

"Нам еще несколько месяцев придется серьезно поработать, чтобы выдержать тот натиск, который осуществляет пандемия на экономику Грузии. Где-то к концу первого квартала 2021 года, в начале весны, можно уже думать о подъеме. То есть, миновать ту глубинную яму, в которой мы все оказались. И к концу года мы сможем приблизиться к уровню 2019 года", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

По его словам, в отдельных отраслям придется долго работать, чтобы выйти на уровень, существовавший до пандемии, например в сфере туризма и перевозки пассажиров.

"Преодоление последствий кризиса практически во всех сферах, если все пойдет так и не будет новых потрясений, ожидается на рубеже 2024-2025 годов. По всем отраслям мы превзойдем уровень 2019 года", - отметил Арчвадзе.

Как заявляют власти, после снижения ВВП на 5% в 2020 году в 2021 году ожидается экономический рост в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%. Выросший внешний долг поэтапно сократится.

В текущем году планируется продолжение структурных реформ: развитие рынка капитала, реформы в энергетике, масштабная реформа сектора ископаемых, увеличение эффективности госпредприятий.