"Правда тела". Алкоголь

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)
03:36 "Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров"
04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше
05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме
08:00 "Любители вина имеют более рыхлую структуру тела"
09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)
11:00 Лайфхаки для употребления вина
16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь "плотненьким и жирненьким" – вредный
20:30 "Когда мы пьем алкоголь – обязательно нужно пить воду"
22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя
23:35 Можно ли "натренировать" фермент, который помогает перерабатывать алкоголь
29:30 Сколько можно пить, если вы худеете
32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)
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