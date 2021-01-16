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Правда тела
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"Правда тела". Алкоголь

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210116/250624677/Pravda-tela-Alkogol.html

Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным – вредно? Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) и сколько пить все-таки можно

Радио
"Правда тела". Алкоголь

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)

03:36 "Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров"

04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше

05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме

08:00 "Любители вина имеют более рыхлую структуру тела"

09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)

11:00 Лайфхаки для употребления вина

16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь "плотненьким и жирненьким" – вредный

20:30 "Когда мы пьем алкоголь – обязательно нужно пить воду"

22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя

23:35 Можно ли "натренировать" фермент, который помогает перерабатывать алкоголь

29:30 Сколько можно пить, если вы худеете

32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)

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Подкасты РИА (621)


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