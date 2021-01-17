Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

До какого возраста ребёнку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдёт"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?

Радио Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.

2:40 "Вера, как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза

4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой

5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо

6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза

7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"

13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет

14:30 "Ребёнок вырастет и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"

16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни

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