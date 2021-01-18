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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе рассказал, как сделать туризм в Грузии более эффективным

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Темы:
Грузия - туристический центр (968)
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Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе считает, что для более качественного и доходного туризма Грузия должна развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность

Радио
Арчвадзе рассказал как сделать туризм более эффективным в Грузии

По данным Национальной администрации туризма за 11 месяцев 2020 года, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, а количество других визитов (нетуристических) – на 84,5%. Соответственно, не приходится говорить не о каких-то доходах.

"Необходимо развивать те производства, которые в полной мере покроют потребности туристов. Это у нас не было развито. Когда уровень импортных мясопродуктов составляет более половины в общем объеме потребления, это значит, что те туристы, которые вкладывают средства на территории Грузии, значительная часть этих средств все-таки уходит за границу. То есть эффективность снижается", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

По его мнению, надо развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

Пустые улицы. Закрытые кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Думаю, на это уже стали обращать внимание. Идут инвестиции в этом направлении, и в ближайшие 2-3 года мы сможем обеспечивать такой уровень внутреннего производства, который будет максимально удовлетворять как внутренним, так и внешним запросам", – отметил эксперт.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в нем людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, чего было можно.

Темы:
Грузия - туристический центр (968)
Теги:
Туризм, Грузия


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