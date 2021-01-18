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Арно Хидирбегишвили
photo: courtesy of Arno Khidirbegishvili

Хидирбегишвили: Кавказская платформа очень важна для Грузии

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Темы:
Внешняя политика Грузии (569)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210118/250641311/Khidirbegishvili-Kavkazskaya-platforma-ochen-vazhna-dlya-Gruzii.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что участие в "Кавказской платформе" поможет Грузии раскрыть свой экономический потенциал

Радио
Хидирбегишвили: Кавказская платформа очень важна для Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании парламента десятого созыва отметила важность возвращения Грузией роли объединителя и двигателя Кавказа. Для этого глава государства предложила подумать над идеей создания "Кавказской платформы мира", которая объединит страны Кавказа, внешних игроков и международные организации.

"Как минимум, "Кавказская платформа" поможет раскрытию богатого экономического потенциала Грузии. В первую очередь, это наши логистические и транзитные возможности. Транзит энергоносителей и автомагистрали, связывающие все страны Кавказа, и проходящие через Грузию", - заявил Хидирбегишвили Sputnik Грузия.

Саломе Зурабишвили. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Грузия должна вернуть себе роль объединителя Кавказа - Зурабишвили

По словам политолога, проект является альтернативой предложенному Грузии проекту "Стратегическая концепция черноморско-региональной безопасности", которую лоббируют США и НАТО. По его словам, Грузии в 2021 году придется выбирать или совмещать одновременное участие в этих двух проектах.

Слова Зурабишвили были восприняты как поддержка инициативы президентов Турции и Азербайджана о создании нового формата с участием шести стран и без участия западных государств: Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана. Однако в администрации Зурабишвили заявили, что президент подразумевала исключительно собственную инициативу, подразумевающую усиление исторической роли Грузии как объединителя.

Темы:
Внешняя политика Грузии (569)
Теги:
Президент Грузии, Политика, Грузия


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