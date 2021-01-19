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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: "Гирчи" и Элисашвили допустят ошибку, если не войдут в парламент

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Темы:
Парламент Грузии (245)
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Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что члены "Альянса патриотов" вошли в парламент, чтобы защищать интересы бизнеса в Грузии на законодательном уровне

Радио
Политолог: "Гирчи" и Элисашвили допустят ошибку, если не войдут в парламент

Новый парламент Грузии приступил к своим обязанностям 11 декабря. Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие всего четыре депутата от "Альянса патриотов".

"Думаю, часть "Гирчи" и Алеко Элисашвили войдут в парламент. Я исхожу из того, что есть какая-то логика. Вот почему вошли люди из "Альянса патриотов", бизнесмены? Они вложились, и хотят отбить свои вложения, и самое главное, они хотят иметь влияние в парламенте на законодательном уровне, и защищать интересы бизнеса. Это понятно", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

По его мнению, избиратели не для того за них голосовали, чтобы "Гирчи" и Алеко Элисашвили стояли на улице.

"Если они не войдут, это станет для них критической ошибкой", – считает Сихарулидзе.

Оппозиция и полиция. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
"Гирчи" и "Граждане" начинают новый раунд внутренних консультаций оппозиции

Первые номера партийного списка "Альянса патриотов" в знак протеста против фальсификации выборов покинули парламент, и их места заняли рядовые члены партии, которых сразу же исключили из партии. Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе основали свою партию "Европейские социалисты", которую и будут представлять в парламенте Грузии.

Также теоретически к ним могут прибавиться еще максимум пять человек – трое от "Нового политического центра – Гирчи" и двое от партии "Граждане", которую возглавляет Алеко Элисашвили.

Политический кризис, начавшийся в июне прошлого года, получил новый толчок из-за парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда "Грузинская мечта" смогла сохранить власть и получила 90 мест в парламенте Грузии. Для оппозиции эта победа стала неприемлемой, при этом результаты выборов не признала практически ни одна из участвующих в них оппозиционных сил.

Темы:
Парламент Грузии (245)
Теги:
Арчил Сихарулидзе, Алеко Элисашвили, Новый политический центр – Гирчи, Альянс патриотов Грузии, Парламент Грузии, Политика, Грузия


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