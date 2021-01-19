Дзабирадзе: акциями протеста оппозиция ничего не добьется

Радио Дзабирадзе: акциями протеста оппозиция ничего не добьется

Лидеры ряда политических партий заявляют, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста.

"Оппозиция должна ответить на один важный вопрос, хотя бы для себя, если не публично. Как они считают, акции протеста, которые они планируют начать весной, будут более масштабными и длительными, чем те, которые прошли в 2008 и 2012 годах. Я считаю, что не будут. И если они хорошо посмотрят за настроениями в народе, они это увидят" - заявил Дзабирадзе Sputnik Грузия.

По его словам, если голодные люди выйдут на улицу, это не будет заслугой того, что оппозиция не вошла в парламент.

"Никто у оппозиции улицу не отбирает, но разумеется, митинги обречены. Ничего это им не принесет, абсолютно ничего", - считает Дзабирадзе.

Новый парламент Грузии вступил в полномочия 11 декабря и почти месяц проработал в однопартийном режиме, но в начале января выходцы из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили готовность присоединиться к его работе. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – "Европейские социалисты".

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.