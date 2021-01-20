"Цифрами сыт не будешь" – экономист о данных инфляции Грузии за 2020 год

Эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили считает, что формула высчитывания инфляции не годится для измерения благополучия людей и измерения их доходов

Радио "Цифрами сыт не будешь" – экономист о данных инфляции Грузии за 2020 год

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", годовая инфляция (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Грузии составила 2,4%, при целевом показателе 3%.

"Потребительская корзина жителей ограничена, и, к сожалению, на сегодняшний день, учитывая те доходы, которые есть у населения, эта корзина потяжелела на порядок больше, чем официальная статистика. Эта официальная статистика по инфляции – она не съедобна. Хоть там 2% или 35% – это ерунда, потому что люди тратят деньги на еду и предметы первой необходимости. То есть формула высчитывания инфляции не годится для измерения благополучия людей и измерения их доходов. К сожалению, дело в том, что продукты первой необходимости подорожали от 15 до 30%. А этими цифрами сыт не будешь, поэтому и комментировать особо нечего", – заявил Хухашвили в интервью Sputnik Грузия.

В Грузии, впервые с февраля 2019 года (2,3%) годовой уровень инфляции оказался меньше целевого показателя.

В декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил минус 1%. В ноябре месячная инфляция составляла 0,9%.

По данным "Сакстата", за декабрь больше всего цены снизились на коммунальные услуги – на 22%. В то же время цены на продовольствие выросли на 2,1%, на транспорт – 2,4%.