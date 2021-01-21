Хидирбегишвили: все пути ведут Грузию к российским вакцинам от COVID-19

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает целесообразным, если правительство Грузии предпримет шаги для приобретения и ввоза в страну российской вакцины от коронавируса

Радио Хидирбегишвили: все пути ведут Грузию к российским вакцинам от COVID-19

"Самый главный вопрос, который стоит, – это вакцина. Другого варианта у нас нет, практически, как вакцина российская или китайская. Не исключено, что это будет "Спутник V", произведенный в Казахстане. Но лишней вакцины сегодня ни у кого нет. Ни Россию, ни Казахстан, ни тем более Китай денежная прибыль на столь малую партию, которая нужна Грузии, два миллиона доз, мало интересует. Здесь должны быть задействованы политические механизмы, потому что интересы этих стран в большей или меньшей степени проходят по Грузии", – сказал Хидирбегишвили в беседе со Sputnik Грузия.

Евросоюз уже начал вакцинацию, но для Грузии, которая стремится в ЕС, вакцины пока не нашлось, заявил политолог. Поэтому, по его мнению, все пути ведут Грузию к российской вакцине.

"Тем более, что на платформе COVAX, на которой зарегистрирована Грузия, не исключается и рассматривается вариант российских вакцин", – отметил эксперт

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила первую часть – четыре миллиона долларов из 17 миллионов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии примерно через месяц, в конце февраля. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в России, Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии, Алжире, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории.