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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Аналитик: в 2021 году у Грузии останутся те же проблемы, что были в 2020-м

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210121/250672604/Analitik-v-2021-godu-u-Gruzii-ostanutsya-te-zhe-problemy-chto-byli-v-2020-m.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе отметил, что социальные и экономические проблемы у Грузии были и раньше, например, в 90-х и 2000-х годах, однако тогда кризис был не во всем мире, поэтому выйти из него было проще

Радио
Аналитик: в 2021 году у Грузии останутся те же проблемы, что были в 2020-м

"На политическую ситуацию большое влияние оказал и окажет в будущем коронавирус и социально-экономическая ситуация, сложившаяся из-за него. Сегодня у правительства есть оправдательные аргументы, что пандемия не только в Грузии, а во всем мире, экономический спад есть везде, в том числе и Грузии, и нам действительно приходится делать выбор между экономикой и жизнью <…> Самое плохое то, что эти проблемы останутся и в 2021 году, как политический кризис, так и коронавирус. До чего мы дойдем, сказать сложно, но то, что легкой жизни ждать не стоит, это уже факт", – сказал Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

Эпидемия коронавируса. На входе в ресторан баннер с информацией об обязательном ношении масок
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание.

Вместе с экономическим кризисом страна переживает и политический. Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Политика, Экономика, Грузия


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