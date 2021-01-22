Экономист: весной в Грузии ожидаются дефляционные процессы

Радио Экономист: весной в Грузии ожидаются дефляционные процессы

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", годовая инфляция (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Грузии составила 2,4%, при целевом показателе 3%.

"Правительство субсидировало платежи коммунальных услуг для населения, и Служба статистики ввела эти данные как понижение цены, не указав, что это было субсидирование, которое государство заплатило для населения. Здесь может появиться такой феномен, что где-то в марте ситуация может пойти так, что мы можем получить дефляционные процессы, которые хуже отразятся на населении. Это значит, что цены упадут на фоне того, что у населения не будет денег купить продовольствие. Я подразумеваю вариант, когда спрос будет низким. В таком случае, правительству придется вновь помочь населению придумать, как это сделать", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

Согласно разъяснениям "Сакстата", причиной снижения уровня инфляции в декабре стала программа правительства по субсидированию определенной категории населения расходов на коммунальные услуги. При этом природный газ и электричество субсидируются непосредственно в соответствии с их потреблением, а услуги водоснабжения и очистки – в соответствии с количеством потребляемой электроэнергии.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

В свою очередь Нацбанк Грузии считает, что динамика снижения инфляции обусловлена ​​слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится и в будущие периоды. Кроме того, заслуживает внимания снижение внешнего спроса.