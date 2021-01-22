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Исследователь в сфере образования Резо Апхазава
photo: courtesy of Levan Tsutskiridze

Апхазава: в Грузии может вырасти число детей, бросивших школу

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Темы:
Образование в Грузии (526)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210122/250681791/Apkhazava-v-Gruzii-mozhet-vyrasti-chislo-detey-brosivshikh-shkolu.html

Эксперт по вопросам образования Реваз Апхазава рассказал о проблемах образовательной сферы во время эпидемии COVID-19

Радио
Апхазава: в Грузии может вырасти число детей, бросивших школу

"Ученика, который практически в течение года был отстранен от учебного процесса или некачественно получал образование, вернуть за парту будет очень сложно, так как у него будет большое отставание и отсутствие мотивации ходить в школу. В результате вырастет показатель бросивших школу. Сферу образования ждет тяжелый год", – заявил Апхазава в беседе со Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, по возвращении к привычной форме учебы ведомство должно приступить к комплексной оценке учащихся, чтобы понять, какие потери они понесли в течение этих семестров в плане образования, и создать для их поддержки специальные группы в школах.

Школа
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Когда школьники в Грузии смогут сесть за парты – ответ министра

Коронавирус изменил систему образования всех стран и, конечно же, Грузии. Весь мир перешел на онлайн-обучение. С марта 2020 года в стране стартовал уникальный образовательный проект "Телешкола", который, по задумке авторов, продолжится и после пандемии. "Телешкола" представляет уроки по всем предметам для учеников всех классов, час абитуриента, отдельные уроки для представителей нацменьшинств (на армянском и азербайджанском языках), а также уроки на языке жестов для учеников с проблемами слуха.

В июне 2020 года по инициативе министерства образования и науки в "Закон об общем образовании" вошло изменение, согласно которому дистанционное образование было признано одной из форм образования.

Темы:
Образование в Грузии (526)
Теги:
Грузия, образование, Реваз Апхазава


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