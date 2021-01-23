"Правда тела". Диеты, которые убивают

Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к болезненной зацикленности на еде, портят волосы и кожу и разрушают организм изнутри.
Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата "жидкая диета", когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Аленой Поташевой.
01:30 Почему нужно запретить монодиеты
07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)
08:45 "Очень популярная страшная вещь – использование "пятой" диеты, когда не едят жиры"
10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем
11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога
13:41 "Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами"
18:30 "Гормональная диета – это очередной маркетинг"
20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)
23:40 Полезны ли "читмилы"
26:03 Топ-3 самых опасных диет
Слушайте подкасты РИА Новости.