Экономист назвал причины роста денежных переводов в 2020 году

Радио Экономист назвал причины роста денежных переводов в 2020 году

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2020 году вырос на 8,8% по сравнению с 2019 годом и составил около 1,9 миллиарда долларов.

"Во-первых, из-за пандемии мигранты стали реже посещать родину. Поэтому, если раньше определенную часть денег они переводили за счет физического передвижения, например в кармане, то сейчас напор сделан на банковские переводы. Во-вторых, в Грузию сокращается поток мигрантов. На сегодняшний день, у нас отрицательное сальдо. То есть, из страны выезжает больше граждан, чем возвращаются. Чем больше соотечественников за рубежом, тем больше растут денежные переводы оттуда", - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Третьей, немаловажной причиной роста денежных переводов в Грузию Арчвадзе считает улучшение финансового состояния граждан, которые за долгие годы успели удачно обосноваться за рубежом, поэтому присылают на родину все больше денег.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – общий объем денежных переводов из РФ в 2020 году составил около 364 миллионов долларов – порядка 19,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ в 2020 году денежных переводов поступило на 15,1% меньше, чем за 2019 год.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.