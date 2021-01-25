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პოლიტოლოგი და ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე
Photo: Courtesy of Nika Chitadze

Политолог: весной протесты против ограничений в Грузии станут более масштабными

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (708)
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Sputnik Грузия
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Политолог Ника Читадзе полагает, что правительство Грузии может столкнуться с определенными проблемами, если в ближайшее время не будут сняты ковид-ограничения и бизнес не будет иметь возможность продолжить работу

Радио
Политолог: весной протесты против ограничений в Грузии станут более масштабными

Недовольные продлением ограничений простые горожане стали устраивать акции протеста. Жители требуют снять ограничения, заявляя, что жить в таких условиях уже невыносимо. В случае, если власти не решат вопрос, жители грозятся перманентными и более масштабными акциями протеста.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Образовывается смесь протестов политического и социального характера. До этого в Грузии, несмотря на тяжелую социал-экономическую обстановку, все же эти массовые протесты имели более политическую окраску. Сейчас уже появляются и социальные требования. Мы знаем, что многие люди протестуют против того, что теряют работу, и нуждаются в том, чтобы бизнес был открыт. Мы знаем, что десятки тысяч рабочих мест было потеряно. Многие, кто решился доходов, протестуют", - заявил Читадзе Sputnik Грузия.

По его словам, у нынешних властей могут возникнуть определенные проблемы во время правления, тем более что протесты происходят в середине зимы, а весной и летом они могут больше активизироваться".

Эпидемия коронавируса - мужчина в маске зимой идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Коронавирус нанес огромный ущерб грузинской экономике и сказался на социальном положении каждого жителя страны. Без работы остались десятки тысяч граждан. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. Кроме того, в стране не работает общественный транспорт в крупных городах, закрыты бары и рестораны, они работают на вынос, закрыты фитнес-центры, вещевые рынки и торговые центры.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (708)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Оппозиция, Грузия


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